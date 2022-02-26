Ракицкий распространил проникновенное видео Монатика, в котором россию упрекают вторжением в Украину
Ярик потихоньку осознает
Поистине, вторжение путинских оккупантов объединяет всех украинцев из разных уголков мира (и не только украинцев). Защемило даже у Ракицкого, который долгое время играет в футбол в россии и редко демонстрирует патриотическую позицию.
Сначала Ракицкий выставил в своем Инстаграме фотографию против войны, развязанной россией в Украине. А теперь Ярик распространил проникновенное видео украинского певца Монатика, в котором упрекают россию вторжением в Украину и развязыванием войны.
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Комментарии (5)
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Romerik (YNWA)
26.02.2022 в 21:20
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 21:18
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Olegyurchak (Хмельницький )
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RicoRico (Кривой Рог)
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Лекарь (село Дарница)
26.02.2022 в 21:05
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