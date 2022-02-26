Ракицкий распространил проникновенное видео Монатика, в котором россию упрекают вторжением в Украину

Поистине, вторжение путинских оккупантов объединяет всех украинцев из разных уголков мира (и не только украинцев). Защемило даже у Ракицкого, который долгое время играет в футбол в россии и редко демонстрирует патриотическую позицию.

Сначала Ракицкий выставил в своем Инстаграме фотографию против войны, развязанной россией в Украине. А теперь Ярик распространил проникновенное видео украинского певца Монатика, в котором упрекают россию вторжением в Украину и развязыванием войны.