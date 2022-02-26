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Ракицкий распространил проникновенное видео Монатика, в котором россию упрекают вторжением в Украину

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Ярик потихоньку осознает

Ракицкий распространил проникновенное видео Монатика, в котором россию упрекают вторжением в Украину

UA-Футбол
Новина українською

Поистине, вторжение путинских оккупантов объединяет всех украинцев из разных уголков мира (и не только украинцев). Защемило даже у Ракицкого, который долгое время играет в футбол в россии и редко демонстрирует патриотическую позицию.

Сначала Ракицкий выставил в своем Инстаграме фотографию против войны, развязанной россией в Украине. А теперь Ярик распространил проникновенное видео украинского певца Монатика, в котором упрекают россию вторжением в Украину и развязыванием войны.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Romerik (YNWA)
26.02.2022 в 21:20
"Упрєкаю" але сиджу в СПб. Двойний агент...
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+1
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 21:18
Він свій вибір вже зробив раніше.
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 21:15
Русский ракицкий, иди накуй.
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+1
-1
RicoRico (Кривой Рог)
26.02.2022 в 21:08
Запіснився Ярік. Років на 8 запізнився.))))
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
26.02.2022 в 21:05
То нехай вертається. У теробороні не завадить
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+1
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