Зубков по своему желанию не сыграл за Ференцварош. Команду возглавляет тренер из страны-оккупанта
Сайт Фради пишет о неготовности украинца играть из-за происходящих событий на его Родине
Фото - Олександр Приходько
Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков сообщил руководство клуба, что он не готов играть в сегодняшнем матче чемпионата Венгрии против "Дьёра". На официальном сайте "Фради" говорится, что Зубков не готов играть из-за ситуации, которая разворачивается в Украине в это время.
Также пресс-служба "Ференцвароша" отметила, что клуб выступает за мир. Также клуб отмечает, что спорт должен содействовать миру во всем мире. Но также сообщается, что "Фради" не вмешивается в политические вопросы. О стране-оккупанте россии – ни одного упоминания.
Важно отметить, что "Ференцварош" тренирует представитель нации оккупантов Станислав Черчесов.
Популярное сейчас
- Легенда МЮ оплакивает украинского военного, взорвавшего себя вместе с мостом, чтобы задержать врага
- "Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего
- 30 лет назад в Европе уже было вторжение. Югославы заплатили за него спортом и 313 млн процентов инфляции
- Ингулец вернул защитника, Динамо огласило заявку на весну. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
Новости по теме
- 01:16 Украинские Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах
- 00:14 Украинские Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столицы
- 00:01 Украинские Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии