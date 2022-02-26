Зубков по своему желанию не сыграл за Ференцварош. Команду возглавляет тренер из страны-оккупанта

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков сообщил руководство клуба, что он не готов играть в сегодняшнем матче чемпионата Венгрии против "Дьёра". На официальном сайте "Фради" говорится, что Зубков не готов играть из-за ситуации, которая разворачивается в Украине в это время.

Также пресс-служба "Ференцвароша" отметила, что клуб выступает за мир. Также клуб отмечает, что спорт должен содействовать миру во всем мире. Но также сообщается, что "Фради" не вмешивается в политические вопросы. О стране-оккупанте россии – ни одного упоминания.

Важно отметить, что "Ференцварош" тренирует представитель нации оккупантов Станислав Черчесов.