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Зубков по своему желанию не сыграл за Ференцварош. Команду возглавляет тренер из страны-оккупанта

Наши за границей
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Сайт Фради пишет о неготовности украинца играть из-за происходящих событий на его Родине

Зубков по своему желанию не сыграл за Ференцварош. Команду возглавляет тренер из страны-оккупанта

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков сообщил руководство клуба, что он не готов играть в сегодняшнем матче чемпионата Венгрии против "Дьёра". На официальном сайте "Фради" говорится, что Зубков не готов играть из-за ситуации, которая разворачивается в Украине в это время.

Также пресс-служба "Ференцвароша" отметила, что клуб выступает за мир. Также клуб отмечает, что спорт должен содействовать миру во всем мире. Но также сообщается, что "Фради" не вмешивается в политические вопросы. О стране-оккупанте россии – ни одного упоминания.

Важно отметить, что "Ференцварош" тренирует представитель нации оккупантов Станислав Черчесов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 21:08
Сашко, Росію бойкотує весь світ. Поляки і шведи відмовились за чемпіонат світу грати, а тут якийсь матч. Нехай йде геть він а не ти.
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