Тренер Бенфики о Яремчуке: Он очень переживает, как и мы все. Это ужасная ситуация
Украинца максимально поддерживают
Фото: The Sun
Тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо рассказал о Романе Яремчуке и войне России против Украины:
"Он очень переживает, как и мы все. Это ужасная, трагическая ситуация. У него семья в Украине, он очень волнуется о них. Мы стараемся поддерживать его как можем. Это деликатный момент, но он тренировался и может сыграть завтра.
Если я сильно взолнован, а у меня нету семьи в Украине, то я представляю себе, как переживает Роман. Это очень печальная ситуация, которая, надеюсь, закончится как можно скорее.
Мы поддерживаем его и всячески помогаем ему. Это сложное время, и мы должны показать нашу солидарность".
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