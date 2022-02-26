Тренер Бенфики о Яремчуке: Он очень переживает, как и мы все. Это ужасная ситуация

Тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо рассказал о Романе Яремчуке и войне России против Украины:

"Он очень переживает, как и мы все. Это ужасная, трагическая ситуация. У него семья в Украине, он очень волнуется о них. Мы стараемся поддерживать его как можем. Это деликатный момент, но он тренировался и может сыграть завтра.

Если я сильно взолнован, а у меня нету семьи в Украине, то я представляю себе, как переживает Роман. Это очень печальная ситуация, которая, надеюсь, закончится как можно скорее.

Мы поддерживаем его и всячески помогаем ему. Это сложное время, и мы должны показать нашу солидарность".