Легионеры Шахтера и Динамо выехали из Киева - де Дзерби пока остается

Легионеры "Шахтера" и "Динамо" смогли покинуть Киев и отправились к границей с Молдавией. Об этом передают зарубежные СМИ.

Ранее они несколько дней провели в столичной гостинице "Опера". Бразильские СМИ публикуют фотографии, сделанные вчера из поезда.

Just got word that the train carrying the group of foreign Shakhtar and Dynamo Kyiv players, coaches and their families has just arrived at the border. They are thrilled. Some pictures of them boarding the train earlier. pic.twitter.com/JfmgnEPeab