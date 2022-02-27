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Легионеры Шахтера и Динамо выехали из Киева - де Дзерби пока остается

Наши за границей
(1 голосов)

Эвакуация продолжается

Легионеры Шахтера и Динамо выехали из Киева - де Дзерби пока остается

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Легионеры "Шахтера" и "Динамо" смогли покинуть Киев и отправились к границей с Молдавией. Об этом передают зарубежные СМИ.

Ранее они несколько дней провели в столичной гостинице "Опера". Бразильские СМИ публикуют фотографии, сделанные вчера из поезда.

В то же самое время, Football Italia передает, что тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби со своим штабом остается в Киеве. Итальянские СМИ передают, что у алленаторе было несколько возможностей, но он решил дождаться пока все иностранные футболисты покинут Украину.

Напомним, что ранее из Украины улетел Мирча Луческу.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
27.02.2022 в 10:40
Та пусть едет. Чемпионат все равно не состоится. А денежек он уже подзаработал.
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