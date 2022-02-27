"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору
Не обошлось без использования уже легендарной фразы
Getty Images / Global Images Ukraine
Война идет и на информационном фронте. Виталий Миколенко ответил в комментариях провокатору, написавшему, что "украинцы, русские и белорусы – единый славянский народ. Вот сам комментарий.
А вот ответ украинского защитника "Эвертона".
Пришел ответ и от официально страницы УАФ. "Российский комментатор, иди на х##" - отсылка на фразу украинских пограничников острова Змеиный на предложение российского военного корабля сдаться.
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