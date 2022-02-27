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  4. "Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору
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"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору

Наши за границей
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Не обошлось без использования уже легендарной фразы

"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Война идет и на информационном фронте. Виталий Миколенко ответил в комментариях провокатору, написавшему, что "украинцы, русские и белорусы – единый славянский народ. Вот сам комментарий.

"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору - изображение 1

А вот ответ украинского защитника "Эвертона".

"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору - изображение 2

Пришел ответ и от официально страницы УАФ. "Российский комментатор, иди на х##" - отсылка на фразу украинских пограничников острова Змеиный на предложение российского военного корабля сдаться.

"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору - изображение 3

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В статье: Виталий Миколенко УАФ
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