"Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору

Война идет и на информационном фронте. Виталий Миколенко ответил в комментариях провокатору, написавшему, что "украинцы, русские и белорусы – единый славянский народ. Вот сам комментарий.

А вот ответ украинского защитника "Эвертона".

Пришел ответ и от официально страницы УАФ. "Российский комментатор, иди на х##" - отсылка на фразу украинских пограничников острова Змеиный на предложение российского военного корабля сдаться.