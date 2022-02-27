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Максимальная поддержка Украине. Игроки Бордо потренировались в футболках с символикой Украины

Наши за границей
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Цвета жирондинцев защищает наш Даниил Игнатенко

Максимальная поддержка Украине. Игроки Бордо потренировались в футболках с символикой Украины

Фото - ФК Бордо / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Весь мир объединяется вокруг борьбы с российским оккупантом. Последний уже завел речь о готовности ядерного оружия, однако верим, что путин отдаст концы раньше, чем нажмет на красную кнопку. А пока посмотрим, как выглядели игроки "Бордо" перед сегодняшним матчем Лиги 1 против "Клермона".

Напомним, что украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко попал в заявку на матч, но не вышел в основном составе своей команды.

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В статье: война с Россией
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