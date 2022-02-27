Максимальная поддержка Украине. Игроки Бордо потренировались в футболках с символикой Украины
Цвета жирондинцев защищает наш Даниил Игнатенко
Фото - ФК Бордо / автор неизвестен
Весь мир объединяется вокруг борьбы с российским оккупантом. Последний уже завел речь о готовности ядерного оружия, однако верим, что путин отдаст концы раньше, чем нажмет на красную кнопку. А пока посмотрим, как выглядели игроки "Бордо" перед сегодняшним матчем Лиги 1 против "Клермона".
Les joueurs sont arrivés sur la pelouse clermontoise pour l'échauffement.#CF63FCGB #StopWar pic.twitter.com/pLuz0gsF9M— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 27, 2022
Напомним, что украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко попал в заявку на матч, но не вышел в основном составе своей команды.
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