Воронин поддержал Украину в Инстаграме. Но в профиле до сих пор фото с красной площади
Когнитивный диссонанс?
фото - Инстаграм
Известный в прошлом украинский футболист, а ныне тренер Андрей Воронин поддержал Украину на своей странице в Инстаграме. Воронин выставил сине-желтую фотографию с трезубцем и написал:
"Мы этот день запомним на всегда! Мою страну, на мой любимый город, сегодня полетели ракеты, останутся вы что творите?".
Также Воронин выставил уже известный хит украинского певца Монатика под видеоразрушения Украины от оккупанта.
На странице Андрея Воронина до сих пор висят фото с красной площади (сердце страны-захватчика), также – в форме московского "Динамо". Также в профиле указан хэштег #DynamoMoscow.
Отметим, что Андрей Воронин ныне действующий член тренерского штаба московского "Динамо".
Также добавим, что российский футбол находится в шаге от изоляции от европейского общества.
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