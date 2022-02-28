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Андрей Ярмоленко перечислил ВСУ несколько миллионов гривен

Наши за границей
(1 голосов)

Респект!

Андрей Ярмоленко перечислил ВСУ несколько миллионов гривен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко перечислил три миллиона гривен на поддержку украинской армии – об этом сообщает издание Зеркало недели.

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32-летний украинский исполнитель перечислил средства в рамках благотворительного взноса. Источник делится скриншотом:

Андрей Ярмоленко перечислил ВСУ несколько миллионов гривен - изображение 1

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Андрей Ярмоленко война с Россией
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Источник:
zn.ua

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 10:53
Україна дякує нашому Капітанові!
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