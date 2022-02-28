Андрей Ярмоленко перечислил ВСУ несколько миллионов гривен

Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко перечислил три миллиона гривен на поддержку украинской армии – об этом сообщает издание Зеркало недели.

32-летний украинский исполнитель перечислил средства в рамках благотворительного взноса. Источник делится скриншотом:

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.