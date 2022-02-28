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Яремчук - болельщикам Бенфики: Ваши аплодисменты для всего народа и воинов, защищающих мою семью, моих друзей и всю Украину

Наши за границей
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Во время аплодисментов нападающий расплакался

Яремчук - болельщикам Бенфики: Ваши аплодисменты для всего народа и воинов, защищающих мою семью, моих друзей и всю Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал поддержку португальских болельщиков на стадионе во время матча против "Гимарайнша":

"Дорогие болельщики" "Бенфики", партнеры по команде, персонал, руководство и просто народ Португалии. Вся Украина говорит вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь.

Ваши аплодисменты не для меня, ваши аплодисменты для всего народа и воинов, которые защищают мою семью, моих друзей и всю Украину”, - сказал Яремчук.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук война с Россией
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