Яремчук - болельщикам Бенфики: Ваши аплодисменты для всего народа и воинов, защищающих мою семью, моих друзей и всю Украину

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал поддержку португальских болельщиков на стадионе во время матча против "Гимарайнша":

"Дорогие болельщики" "Бенфики", партнеры по команде, персонал, руководство и просто народ Португалии. Вся Украина говорит вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь.

Ваши аплодисменты не для меня, ваши аплодисменты для всего народа и воинов, которые защищают мою семью, моих друзей и всю Украину”, - сказал Яремчук.