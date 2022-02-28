Зозуля: Сегодня весь мировой футбол играет на одной части поля из Украиной

Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля написал пост в Фейсбук, в котором поблагодарил защитников Украины, отчитался за собранные средства среди футболистов, а также сделал акцент на единстве:

“Благодарю наших воинов, которые титанически отражают атаки рашистских захватчиков. Ваш подвиг неоценим. Пока вы защищаете страну, ваши искренние фанаты будут делать все, чтобы защитить вас самих!

За 4 дня нам удалось собрать 200 тыс. € на нужды армии. Я очень горд тем, что к этому присоединились все футбольные клубы Украины и мои друзья Евгений Шахов, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Александр Костылев, Виталий Миколенко, Марян Швед, Василий Кравец, Орест Лебеденко, Богдан Михаличенко, Игорь Пластун.

Сегодня весь мировой футбол играет на одной части поля из Украины и искренне верит в ее победу!

Отдельно хочу поблагодарить за невероятную поддержку украинской диаспоры в Испании. Люди, вы очень круты!

Бандерольки уже улетели в Украину и через несколько дней будут у наших воинов. Тогда и отчитаюсь за все подарки.

Нашу страну накрыла настоящая чума. Но у нас есть от нее вакцина – наша с вами вера и слаженность действий. Сегодня никто не может оставаться в стороне, мы все делаем одно единственное важное дело – защищаем свою землю и очищаем ее от кремлевского нашествия. Победа уже совсем близко!

Слава Украине!

Героям Слава!

Русский корабель, иди нахуй!

Видит Бог ни один украинец не желал этой войны. Но рашисты нагло ворвались в наши дома и заплатят за это высокую цену!” – написал Зозуля.

Отметим, что уже 11 футбольных сборных отказалось играть с российскими командами: Англия, Албания, Польша, Чехия, Норвегия, Уэльс, Швейцария, Дания, Шотландия, Швеция и Ирландия.