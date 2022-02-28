УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский в старте на Самдорию. Супряга начнет со скамейки для запасных
В тренде

Малиновский в старте на Самдорию. Супряга начнет со скамейки для запасных

Наши за границей
(1 голосов)

Для обоих – четвертый раз подряд

Малиновский в старте на Самдорию. Супряга начнет со скамейки для запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Аталанта" примет "Сампдорию". В составах обеих команд на игру заявлены украинцы, вот только Малиновский появится в старте бергамасков, а Супряга начнет со скамьи для запасных.

Для Руслана выход в стартовой одиннадцатке будет четвертым подряд, а вот Владислав не вошел в старт тоже в четвертый раз подряд.

Команды стартуют в 21:50. Отметим, что "Аталанта" идет на пятом месте, в то время как "Сампдория" занимает 15-ю позицию в Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...