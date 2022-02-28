Малиновский в старте на Самдорию. Супряга начнет со скамейки для запасных

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Аталанта" примет "Сампдорию". В составах обеих команд на игру заявлены украинцы, вот только Малиновский появится в старте бергамасков, а Супряга начнет со скамьи для запасных.

Для Руслана выход в стартовой одиннадцатке будет четвертым подряд, а вот Владислав не вошел в старт тоже в четвертый раз подряд.

Команды стартуют в 21:50. Отметим, что "Аталанта" идет на пятом месте, в то время как "Сампдория" занимает 15-ю позицию в Серии А.