Малиновский в старте на Самдорию. Супряга начнет со скамейки для запасных
Для обоих – четвертый раз подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Аталанта" примет "Сампдорию". В составах обеих команд на игру заявлены украинцы, вот только Малиновский появится в старте бергамасков, а Супряга начнет со скамьи для запасных.
Для Руслана выход в стартовой одиннадцатке будет четвертым подряд, а вот Владислав не вошел в старт тоже в четвертый раз подряд.
Команды стартуют в 21:50. Отметим, что "Аталанта" идет на пятом месте, в то время как "Сампдория" занимает 15-ю позицию в Серии А.
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