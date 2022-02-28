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Малиновский травмировал бедро перед матчем с Сампдорией

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец травмировался на разминке

Малиновский травмировал бедро перед матчем с Сампдорией

Руслан Малиновский

UA-Футбол
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Лидер сборной Украины Руслан Малиновский получил повреждение, которое не позволило ему выйти в старте на 27-й тур Серии А против "Сампдории". Руслан был в стартовом составе на игру, но затем исчез из заявки. Как сообщил Джанлука Ди Марцио, украинец во время разминки потянул мышцу правого бедра. Срок восстановления не известен.

Вместо Малиновского на поле появился Марио Пашалич. После первого тайма "Аталанта" обыграет "Самдпорию" - 2:0. Забивали Пашалич и Копмейнерс.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 22:59
Я думаю Аталанта знает кому посвятить эту победу...
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