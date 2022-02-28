Жуниор Мораес перечислил Вооруженным силам Украины свыше 1,6 млн гривен

Натурализованный бразилец Жуниор Мораес присоединился к флешмобу украинских футболистов и перечислил деньги на Вооруженные силы Украины - 1,675 млн гривен.

34-летний форвард "Шахтера" покинул Украину после российского вторжения через румынскую границу - выезд ему разрешили, ведь помимо украинского у него есть бразильский паспорт.

В целом буквально за сутки наши футболисты насобирали на нужды ВСУ свыше 16 млн гривен и это явно не конец!