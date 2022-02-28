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Жуниор Мораес перечислил Вооруженным силам Украины свыше 1,6 млн гривен

Наши за границей
(3 голосов)

Паспорт обязывает!

Жуниор Мораес перечислил Вооруженным силам Украины свыше 1,6 млн гривен

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Натурализованный бразилец Жуниор Мораес присоединился к флешмобу украинских футболистов и перечислил деньги на Вооруженные силы Украины - 1,675 млн гривен.

34-летний форвард "Шахтера" покинул Украину после российского вторжения через румынскую границу - выезд ему разрешили, ведь помимо украинского у него есть бразильский паспорт.

В целом буквально за сутки наши футболисты насобирали на нужды ВСУ свыше 16 млн гривен и это явно не конец!

Жуниор Мораес перечислил Вооруженным силам Украины свыше 1,6 млн гривен - изображение 1
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В статье: Жуниор Мораес война с Россией
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