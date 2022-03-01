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"Идите на х*й". Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному аккаунту, но ему не ответили

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей on fire!

"Идите на х*й". Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному аккаунту, но ему не ответили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному Instagram-аккаунту 433:

"Привет, ребята, нам нужна ваша помощь!"

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Андрей прождал больше часа и не получил ответа – после этого игрок написал следующее, добавив к скриншоту смайлики с клоунами:

"Ну и идите на х*й. Спасибо за ваш ответ".

Самый популярный футбольный паблик в Instagram 433 отказался распространять информацию о войне в Украине, потому что не хочет "придерживаться какой-либо политической точки зрения". Аудитория аккаунта составляет около 47,5 млн подписчиков. Также ходят слухи, что паблик принадлежит экс-игроку московского "Спартака".

"Идите на х*й". Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному аккаунту, но ему не ответили - изображение 1

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В статье: Андрей Ярмоленко 433
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Источник:
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