"Идите на х*й". Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному аккаунту, но ему не ответили
Андрей on fire!
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский футболист лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному Instagram-аккаунту 433:
"Привет, ребята, нам нужна ваша помощь!"
Андрей прождал больше часа и не получил ответа – после этого игрок написал следующее, добавив к скриншоту смайлики с клоунами:
"Ну и идите на х*й. Спасибо за ваш ответ".
Самый популярный футбольный паблик в Instagram 433 отказался распространять информацию о войне в Украине, потому что не хочет "придерживаться какой-либо политической точки зрения". Аудитория аккаунта составляет около 47,5 млн подписчиков. Также ходят слухи, что паблик принадлежит экс-игроку московского "Спартака".
Популярное сейчас
- Байрактары свое дело знают. Уничтожено почти сто танков оккупантов под Лебедином
- "Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно". В сеть попала переписка убитого врага с родителями
- UPD. Юрий Вернидуб вступил в ряды ВСУ
- Ракицкий распространил проникновенное видео Монатика, в котором россию упрекают вторжением в Украину
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО