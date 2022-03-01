"Идите на х*й". Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному аккаунту, но ему не ответили

Украинский футболист лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному Instagram-аккаунту 433:

"Привет, ребята, нам нужна ваша помощь!"

Андрей прождал больше часа и не получил ответа – после этого игрок написал следующее, добавив к скриншоту смайлики с клоунами:

"Ну и идите на х*й. Спасибо за ваш ответ".

Самый популярный футбольный паблик в Instagram 433 отказался распространять информацию о войне в Украине, потому что не хочет "придерживаться какой-либо политической точки зрения". Аудитория аккаунта составляет около 47,5 млн подписчиков. Также ходят слухи, что паблик принадлежит экс-игроку московского "Спартака".