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СМИ: Андрей Воронин разорвал контракт с московским Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Не захотел оставаться в рф

СМИ: Андрей Воронин разорвал контракт с московским Динамо

33

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Воронин разорвал контракт с московским "Динамо". Об этом передает ТаТоТаке.

По их данным, экс-нападающий сборной Украины, который работал в тренерском штабе московской команды, сам пошел на этот шаг, разорвав сделку, которую подписал за день до начала войны.

"Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей", — прокомментировал свое решение Воронин.

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Ранее Андрей уже высказывал свою позицию касательно нападения рф.

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 11:22
Я ему не верю...
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