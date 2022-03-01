СМИ: Андрей Воронин разорвал контракт с московским Динамо
Не захотел оставаться в рф
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Андрей Воронин разорвал контракт с московским "Динамо". Об этом передает ТаТоТаке.
По их данным, экс-нападающий сборной Украины, который работал в тренерском штабе московской команды, сам пошел на этот шаг, разорвав сделку, которую подписал за день до начала войны.
"Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей", — прокомментировал свое решение Воронин.
Ранее Андрей уже высказывал свою позицию касательно
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