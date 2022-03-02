Гвардиола объяснил, почему Фернандиньо передал Зинченко капитанскую повязку

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча 1/8 финала Кубка Англии с "Питерборо Юнайтед" (2:0) объяснил, почему Александр Зинченко был капитаном в рамках этого поединка.

"Наш капитан решил отдать повязку Зинченко, чтобы показать, насколько важна вся эта ситуация. Это непростой период для Алекса. Его граждане в Украине живут в ужасной, сумасшедшей и безумной ситуации. Надеюсь, этот кошмар закончится уже скоро. Все болельщики в Питерборо, не только наши фанаты, поддержали его".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.