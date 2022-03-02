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  4. Ярмоленко не попал в заявку Вест Гема на матч кубка лиги
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Ярмоленко не попал в заявку Вест Гема на матч кубка лиги

Наши за границей
(1 голосов)

Сейчас как-то не время об этом грустить

Ярмоленко не попал в заявку Вест Гема на матч кубка лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 02.03.2022, "Вест Гэм" в 1/8-й финала Кубка английской лиги сыграет против "Саутгемптона". Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру.

Добавим, что сейчас Ярмоленко активно воюет на информационном фронте против войны россии в Украине. Также Андрей помогает украинской армии финансово.

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В статье: Андрей Ярмоленко
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