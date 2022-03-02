Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч кубка лиги
Сейчас как-то не время об этом грустить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 02.03.2022, "Вест Хэм" в 1/8-й финала Кубка английской лиги сыграет против "Саутгемптона". Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру.
???? Our team to face the Saints tonight...— West Ham United (@WestHam) March 2, 2022
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #SOUWHU pic.twitter.com/B5kasq4DfO
Добавим, что сейчас Ярмоленко активно воюет на информационном фронте против войны россии в Украине. Также Андрей помогает украинской армии финансово.
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