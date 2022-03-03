Петряк отличился голом в матче Кубка Венгрии
Проявил себя
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертьфинала Кубка Венгрии "Фехервар" в гостях противостоит "Дьёру". После первого тайма счет 1:0 в пользу команды с большой украинской диаспорой (Шабанов, Петряк, Макаренко, Леднев). Голом отличился как раз один из украинцев – Иван Петряк.
Напомним, что ранее Петряк проявил гражданскую позицию в вопросе войны россии с Украиной. Иван приютил в своем доме под Будапештом восемь беженцев от войны, помогает финансово и даже готов купить для ВСУ танк.
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