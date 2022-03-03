Беларусь не в войне? Ну-ну. Разведка США назвала, сколько ракет по Украине выпущено из страны Лукашенко

Украинская сторона на официальном уровне не заявляет о вторжении белорусских войск на территорию Украины для союзных боев с россиянами против украинского народа. Американская разведка говорит, что Вооруженные силы РБ даже не планируют вторгаться в Украину. Однако с начала войны наблюдаются движения белорусских войск, их передислокация и приведение в полную боевую готовность.

По одним из данных, от Лукашенко уже прозвучал приказ о наступлении, но сами военные колеблются с наступлением и думают о дезертирстве.

Однако уже подтвержденные факты – это артиллерийские обстрелы Украины с территории Беларуси. Как сообщает Пентагон, 70 из 480 ракет, выпущенных в ходе войне по Украине, прилетели с территории страны Лукашенко.

Американская разведка отмечает, что в общей сложности 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, доставленных россией в Украину, 160 ракет выпущены с территории россии, 10 – с кораблей российского флота в Черном море и 70 – из Белоруссии.

Это война двух стран против одной.