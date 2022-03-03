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Под песню Джона Леннона. Эвертон Миколенко и Борэм Вуд появились на поле с украинскими флагами

Наши за границей
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"Imagine all the people living for today"

Под песню Джона Леннона. Эвертон Миколенко и Борэм Вуд появились на поле с украинскими флагами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" на матч 5-го раунда Кубка Англии против команды "Борэм Вуд". Миколенко получил капитанскую повязку. Ранее с отличительным знаком на свой матч против "Питерборо" вышел игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Важно, что все игроки "Эвертона" и "Борэм Вуда" появились на поле с украинскими флагами. Футболисты вышли под песню Джона Леннона "Imagine".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Борхэм Вуд
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