Под песню Джона Леннона. Эвертон Миколенко и Борэм Вуд появились на поле с украинскими флагами
"Imagine all the people living for today"
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" на матч 5-го раунда Кубка Англии против команды "Борэм Вуд". Миколенко получил капитанскую повязку. Ранее с отличительным знаком на свой матч против "Питерборо" вышел игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Важно, что все игроки "Эвертона" и "Борэм Вуда" появились на поле с украинскими флагами. Футболисты вышли под песню Джона Леннона "Imagine".
Everton and Boreham Wood players all walk out with Ukrainian flags ❤️????????— ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2022
Ukrainian Vitalii Mykolenko will captain Everton this evening ????
Goosebumps. pic.twitter.com/j0t8aVRqjY
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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