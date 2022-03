Под песню Джона Леннона. Эвертон Миколенко и Борэм Вуд появились на поле с украинскими флагами

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" на матч 5-го раунда Кубка Англии против команды "Борэм Вуд". Миколенко получил капитанскую повязку. Ранее с отличительным знаком на свой матч против "Питерборо" вышел игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Важно, что все игроки "Эвертона" и "Борэм Вуда" появились на поле с украинскими флагами. Футболисты вышли под песню Джона Леннона "Imagine".

