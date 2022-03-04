Малиновский: Санкции ФИФА и УЕФА призваны остановить агрессию и помочь Украине
Мнение украинского игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер сборной Украины и игрок "Аталанты" Руслан Малиновский в программе Денисов Time поддержал санкции ФИФА и УЕФА, направленные на российский футбол.
"Я думаю, что им было послано уже много месседжей. Если футболисты не начнут говорить, то будут играть в футбол между собой и больше нигде.
Санкции ФИФА и УЕФА направлены не на то, чтобы убить российский футбол, а призваны остановить эту агрессию и помочь Украине. Бездействовать в этой ситуации нельзя. Враги пришли на нашу землю, чтобы решить свой вопрос, а мнение украинцев им неинтересно.
Миранчук? Он был шокирован этой ситуацией, так как тоже не ожидал начала войны. Я доношу ему информацию из Украины. Думаю, он уже понимает, что это не какая-то «операция», а полномасштабное вторжение России в Украину", — заявил Малиновский.
Напомним, что российские команды и российских спортсменов отстранили от многих видов спорта. В том числе, от футбольных соревнований.
Читайте такжеОфициально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований
Популярное сейчас
- ВСУ захватили техники врага чуть ли не больше, чем получили за последние 8 лет - Минобороны
- The Times: За неделю на президента Украины было как минимум 3 попытки покушения на убийство
- Возле Запорожской АЭС состоялся бой. Зеленский срочно поговорил с Байденом и обратился к Европе
- СМИ: Андрей Воронин разорвал контракт с московским Динамо
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Новости по теме
- 23:10 Видео Даже без Малиновского. Аталанта - Сампдория 4:0. Видео голов и обзор матча
- 14:12 Зарубежные Хавбек Аталанты: Малиновский и Миранчук на днях обнялись на базе, мы их поддерживаем
- 12:05 Украинские Малиновский: Я бы не поехал на выездную игру против Спартака – нога бы моя не ступила на эту землю