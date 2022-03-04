Малиновский: Санкции ФИФА и УЕФА призваны остановить агрессию и помочь Украине

Лидер сборной Украины и игрок "Аталанты" Руслан Малиновский в программе Денисов Time поддержал санкции ФИФА и УЕФА, направленные на российский футбол.

"Я думаю, что им было послано уже много месседжей. Если футболисты не начнут говорить, то будут играть в футбол между собой и больше нигде.

Санкции ФИФА и УЕФА направлены не на то, чтобы убить российский футбол, а призваны остановить эту агрессию и помочь Украине. Бездействовать в этой ситуации нельзя. Враги пришли на нашу землю, чтобы решить свой вопрос, а мнение украинцев им неинтересно.

Миранчук? Он был шокирован этой ситуацией, так как тоже не ожидал начала войны. Я доношу ему информацию из Украины. Думаю, он уже понимает, что это не какая-то «операция», а полномасштабное вторжение России в Украину", — заявил Малиновский.

Напомним, что российские команды и российских спортсменов отстранили от многих видов спорта. В том числе, от футбольных соревнований.

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