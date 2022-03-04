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"Больше не легенда украинского футбола". Малиновский высказался о Тимощуке

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(4 голосов)

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"Больше не легенда украинского футбола". Малиновский высказался о Тимощуке

Гол

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Руслан Малиновский дал свою оценку Анатолию Тимощуку, который на данный находится в тренерском штабе питерского "Зенита".

"Я считаю, что ребята, которые покинули российские клубы, поступили правильно. Андрей Воронин поступил как одессит и патриот страны, который многое отдал Украине. Он очень любит Одессу, я это знаю.

По поводу Тимощука нужно спросить у него самого. Тяжело что-то комментировать, но для меня это странно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но считаю, что это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить, но он больше не легенда украинского футбола, это сто процентов. За эти дни о его заслугах уже все забыли", - заявил Малиновский.

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Ранее "Зенит" покинул Ракицкий. Тимощук пока не высказывался о последних событиях и остается в команде.

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В статье: Анатолий Тимощук Руслан Малиновский Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
04.03.2022 в 14:49
Не согласен на счёт тех , кто уехал оттуда только сейчас. Они не отмылись. В 2014 году он залез к нам в Донецк и Луганск и при этом , футболисты туда ездили, как будто одурманенные и слепые. Сейчас он влез на всю территорию нашей страны и они только сейчас прозрели. Но уже поздно. Всем им нет прощения за то, что они 8 лет подряд твердили, что футбол вне политики .Особенно это касается Ракицкого , в его город влезли с войной , к он поехал как ни в чем не бывало развлекать россиян
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 14:28
Проміняв Батьківщину на гроші, гнида.
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
04.03.2022 в 14:17
Что с га.....она взять . Надо просто забыть про урода и пускай зарабатывает кровавые серебренники . Их у него конечно побольше чем у Иуды .
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+4
0
Олександр_Київ (Київ)
04.03.2022 в 14:14
толя уже давно чмо
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+5
0

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