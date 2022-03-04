"Больше не легенда украинского футбола". Малиновский высказался о Тимощуке
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Украинец Руслан Малиновский дал свою оценку Анатолию Тимощуку, который на данный находится в тренерском штабе питерского "Зенита".
"Я считаю, что ребята, которые покинули российские клубы, поступили правильно. Андрей Воронин поступил как одессит и патриот страны, который многое отдал Украине. Он очень любит Одессу, я это знаю.
По поводу Тимощука нужно спросить у него самого. Тяжело что-то комментировать, но для меня это странно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но считаю, что это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить, но он больше не легенда украинского футбола, это сто процентов. За эти дни о его заслугах уже все забыли", - заявил Малиновский.
Ранее "Зенит"
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