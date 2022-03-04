Коваленко - о вторжении рф в Херсон: Им тут не рады. Их тут никто не ждал

Украинский футболист итальянской "Специи" Виктор Коваленко в видео на своей странице в инстаграм

"Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете, мой родной город Херсон оккупировали русские войска. До этого там летали русские бомбы и русские ракеты. Я каждый день на связи со своими родными и друзьями. И это тяжело навать связью. Мой сегодняшний разговор с братом продлился 20 секунд. Они глушат нам связь, обрезают нам интернет, по телевизору сейчас только русские новости. Почему? Они боятся показать правду?

Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжёлой ситуации сейчас. Но будьте сильны, держитесь. Также я знаю, что сейчас привозят очень много русской массовки, привозят их камеры. Они хотят показать, что их ждали, что им тут рады. Это не так. Им тут не рады. Их тут никто не ждал. Мы жили в прекрасном чудесном городе Херсоне, мирном и дружелюбном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации. Не будьте массовкой для их телекамер. Не подходите к ним и не верьте. Наш президент и наши ВСУ не забывают своих. Мы придём и заберём этот город обратно. Україна - понад усе. Херсон - це Україна", - сказал Коваленко.