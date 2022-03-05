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Зинченко: Российские футболисты могут что-нибудь сделать, чтобы остановить войну. Чего они боятся?

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Ну хотя бы в Великобритании есть поддержка

Зинченко: Российские футболисты могут что-нибудь сделать, чтобы остановить войну. Чего они боятся?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt McNulty - Manchester City

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал войну россии против Украины, а также выразил недоумение от бездействия российских футболистов:

“В полночь по британскому времени моя жена разбудила меня и плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео, фотографии, что сейчас происходит в Украине.

Возможно, самое болезненное — когда кто-то из твоих близких умирает. Знаешь, есть такое чувство, будто тебе так плохо внутри. Но это еще ужаснее.

Я просто плачу. Уже неделю, я не считаю сколько точно раз, но даже могу остановить машину, не важно где, могу просто плакать из ничего. Я постоянно об этом думаю. Представьте место, где вы родились, где вы росли. А там просто пустырь.

Скажу честно, если бы не моя дочь, моя семья, я бы был там. Я просто таким родился. Я знаю людей из своей страны, их менталитет, и все они думают одинаково.

Я так горжусь тем, что я украинец, и буду всегда до конца своей жизни. Когда смотришь на людей, как они борются за свою жизнь.

Я знаю людей, менталитет моего народа из моей страны, они предпочитают умереть, чем сдаться.

Очень благодарен этим людям за поддержку, которую я здесь получаю. Я не представлял, что так будет. Поэтому я хотел бы сказать им большое спасибо. Я ценю это.

Я получаю много сообщений от многих ребят из Украины, и они спрашивают меня о видео поддержки [из Великобритании].

Люди смотрят телевизор, люди все еще смотрят футбол, и они могут видеть все это. Думаю, что это им очень помогает

Люди, которые поддерживают Украину, пытаются их взбодрить – не сдавайтесь. И я знаю, что мой народ не сдастся.

Я разговаривал со многими людьми, на нашей стороне. И они сказали, что то, как это освещает российское телевидение, – смешно.

Моя миссия — показать остальному миру, что происходит сейчас.

На юге Украины несколько городов, куда приезжают мирные жители, россияне, и они проводят фальшивые акции протеста типа "мы хотим быть с Россией" и тому подобное.

Могу показать вам миллион фотографий. Я могу показать вам миллион видео, что они сейчас делают. Я могу показать вам каждый город в своей стране, который они разрушили.

Там люди голодают. Люди просто выживают, спят на земле, в бункерах, они не могут жить нормальной жизнью.

Я несколько дней думал об этом интервью. Стоит ли мне это делать? Или нет? Просто хочу послать сообщения всем людям, чтобы это не игнорировали. Нам нужно остановить войну.

Я удивился, что никто из русских футболистов ничего не сказал. Многие играют в национальной сборной, у них много подписчиков в инстаграме, фейсбуке, где угодно. Они могут что-нибудь сделать, чтобы остановить эту войну. Ибо народ их слышит. Я уже знаю, что они напуганы. Но чего они боятся? С ними ничего не сделают.

По крайней мере, они могут заявить о своей позиции, но они просто игнорируют это. Я не знаю, почему”, - сказал Зинченко.

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В статье: Александр Зинченко война с Россией
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Источник:
BBC

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Комментарии (5)
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Динамист (Киев)
05.03.2022 в 11:32
Саша да нема там нічесті ні порядності.Там нема до кого звертатись,рідні хижо кажуть (ну что получили) а ти ще хочеш,щоб дрочилки різні,щось підтримали.Ганьба і сором.Максимум,що вони можуть придумати це фальш.героїв яких ніколи не могло бути в їхній вонючій історії
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0
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legio5 (Николаев)
05.03.2022 в 11:23
теперь у рос сборной официальное погоняло - СЦЫКУНЫ
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.03.2022 в 11:13
Дякую, Олександр.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 10:53
Сань, сделать может что-то только нация, например как мы. А россияне нацией никогда не были, это, как показывает история, разрозненные крепостные племена с менталитетом послушного барана. Поэтому не жди от этих баранов поступков льва.
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+2
0
avatar
Степан Срака
05.03.2022 в 10:50
Лисого гобліна вони бояться і лижуть сраку йому!
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+2
0

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