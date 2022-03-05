Зинченко: Российские футболисты могут что-нибудь сделать, чтобы остановить войну. Чего они боятся?

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал войну россии против Украины, а также выразил недоумение от бездействия российских футболистов:

“В полночь по британскому времени моя жена разбудила меня и плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео, фотографии, что сейчас происходит в Украине.

Возможно, самое болезненное — когда кто-то из твоих близких умирает. Знаешь, есть такое чувство, будто тебе так плохо внутри. Но это еще ужаснее.

Я просто плачу. Уже неделю, я не считаю сколько точно раз, но даже могу остановить машину, не важно где, могу просто плакать из ничего. Я постоянно об этом думаю. Представьте место, где вы родились, где вы росли. А там просто пустырь.

Скажу честно, если бы не моя дочь, моя семья, я бы был там. Я просто таким родился. Я знаю людей из своей страны, их менталитет, и все они думают одинаково.

Я так горжусь тем, что я украинец, и буду всегда до конца своей жизни. Когда смотришь на людей, как они борются за свою жизнь.

Я знаю людей, менталитет моего народа из моей страны, они предпочитают умереть, чем сдаться.

Очень благодарен этим людям за поддержку, которую я здесь получаю. Я не представлял, что так будет. Поэтому я хотел бы сказать им большое спасибо. Я ценю это.

Я получаю много сообщений от многих ребят из Украины, и они спрашивают меня о видео поддержки [из Великобритании].

Люди смотрят телевизор, люди все еще смотрят футбол, и они могут видеть все это. Думаю, что это им очень помогает

Люди, которые поддерживают Украину, пытаются их взбодрить – не сдавайтесь. И я знаю, что мой народ не сдастся.

Я разговаривал со многими людьми, на нашей стороне. И они сказали, что то, как это освещает российское телевидение, – смешно.

Моя миссия — показать остальному миру, что происходит сейчас.

На юге Украины несколько городов, куда приезжают мирные жители, россияне, и они проводят фальшивые акции протеста типа "мы хотим быть с Россией" и тому подобное.

Могу показать вам миллион фотографий. Я могу показать вам миллион видео, что они сейчас делают. Я могу показать вам каждый город в своей стране, который они разрушили.

Там люди голодают. Люди просто выживают, спят на земле, в бункерах, они не могут жить нормальной жизнью.

Я несколько дней думал об этом интервью. Стоит ли мне это делать? Или нет? Просто хочу послать сообщения всем людям, чтобы это не игнорировали. Нам нужно остановить войну.

Я удивился, что никто из русских футболистов ничего не сказал. Многие играют в национальной сборной, у них много подписчиков в инстаграме, фейсбуке, где угодно. Они могут что-нибудь сделать, чтобы остановить эту войну. Ибо народ их слышит. Я уже знаю, что они напуганы. Но чего они боятся? С ними ничего не сделают.

По крайней мере, они могут заявить о своей позиции, но они просто игнорируют это. Я не знаю, почему”, - сказал Зинченко.