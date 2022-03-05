УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сикан начнет матч Ганзы против Шальке в запасе. Предыдущую игру он выходил в старте
В тренде

Сикан начнет матч Ганзы против Шальке в запасе. Предыдущую игру он выходил в старте

Наши за границей
(1 голосов)

Потерял место в составе

Сикан начнет матч Ганзы против Шальке в запасе. Предыдущую игру он выходил в старте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура второй германской Бундеслиги "Шальке" примет "Ганзу" Даниила Сикана. Украинский нападающий начнет матч со скамьи для запасных.

Отметим, что в предыдущем поединке он выходил в стартовом составе и провел 65 минут.

Также во встрече 20 февраля против "Дармштадта" Сикан вышел на замену и отметился забитым голом, помог завоевать ничью своей команде (1:1).

"Шальке" и "Ганза" стартуют в 14.30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Ганза (Росток) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...