Сикан начнет матч Ганзы против Шальке в запасе. Предыдущую игру он выходил в старте
Потерял место в составе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура второй германской Бундеслиги "Шальке" примет "Ганзу" Даниила Сикана. Украинский нападающий начнет матч со скамьи для запасных.
Отметим, что в предыдущем поединке он выходил в стартовом составе и провел 65 минут.
Также во встрече 20 февраля против "Дармштадта" Сикан вышел на замену и отметился забитым голом, помог завоевать ничью своей команде (1:1).
"Шальке" и "Ганза" стартуют в 14.30.
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