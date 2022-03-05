Сикан начнет матч Ганзы против Шальке в запасе. Предыдущую игру он выходил в старте

В рамках 25-го тура второй германской Бундеслиги "Шальке" примет "Ганзу" Даниила Сикана. Украинский нападающий начнет матч со скамьи для запасных.

Отметим, что в предыдущем поединке он выходил в стартовом составе и провел 65 минут.

Также во встрече 20 февраля против "Дармштадта" Сикан вышел на замену и отметился забитым голом, помог завоевать ничью своей команде (1:1).

"Шальке" и "Ганза" стартуют в 14.30.