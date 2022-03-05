Роман Яремчук выйдет в основе Бенфики впервые за последние семь матчей

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук появился в основном составе матча 25-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе". Это впервые за последние семь матчей "Бенфики", когда Яремчук вышел в стартовом составе своей команды.

Напомним, что в хронологически последнем матче "Бенфики" Роман Яремчук вышел на замену под овации трибун, направленные на его поддержку и поддержку Украины в борьбе с оккупантом. Также в том поединке украинский нападающий получил капитанскую повязку.

Матч "Бенфики" против "Портимоненсе" начался 05.03.2022 в 20:00