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Роман Яремчук выйдет в основе Бенфики впервые за последние семь матчей

Наши за границей
(1 голосов)

Будет стараться забить

Роман Яремчук выйдет в основе Бенфики впервые за последние семь матчей

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук появился в основном составе матча 25-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе". Это впервые за последние семь матчей "Бенфики", когда Яремчук вышел в стартовом составе своей команды.

Напомним, что в хронологически последнем матче "Бенфики" Роман Яремчук вышел на замену под овации трибун, направленные на его поддержку и поддержку Украины в борьбе с оккупантом. Также в том поединке украинский нападающий получил капитанскую повязку.

Матч "Бенфики" против "Портимоненсе" начался 05.03.2022 в 20:00

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В статье: война с Россией
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