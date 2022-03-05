Украинец Грачев покинул российский СКА-Хабаровск

Украинский центрбек Глеб Грачев расторг контракт с российским СКА-Хабаровском "по семейным причинам", информирует клуб.

Последнее время почти все уходы украинцев из российского спорта тамошние чиновники связывают с "семейными причинами" - такая вот свобода слова.

24-летний Грачев - уроженец Попасной; в футбол начал играть в каменской "Стали". В Хабаровске он бегал с 2020 года и в текущем сезоне забил 1 гол в 15 матчах российской ФНЛ.

Ранее российский чемпионат покинули также Ракицкий, Воронин, Годзюр, Полярус, волейболист Ярещенко и еще много украинцев.