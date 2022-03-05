Украинец Грачев покинул российский СКА-Хабаровск
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Фото: fcska.ru/ автор неизвестен
Украинский центрбек Глеб Грачев расторг контракт с российским СКА-Хабаровском "по семейным причинам", информирует клуб.
Последнее время почти все уходы украинцев из российского спорта тамошние чиновники связывают с "семейными причинами" - такая вот свобода слова.
24-летний Грачев - уроженец Попасной; в футбол начал играть в каменской "Стали". В Хабаровске он бегал с 2020 года и в текущем сезоне забил 1 гол в 15 матчах российской ФНЛ.
Ранее российский чемпионат покинули также Ракицкий, Воронин, Годзюр, Полярус, волейболист Ярещенко и еще много украинцев.
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Источник:СКА-Хабаровск
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