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Украинец Грачев покинул российский СКА-Хабаровск

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Украинец Грачев покинул российский СКА-Хабаровск

Фото: fcska.ru/ автор неизвестен

Новина українською

Украинский центрбек Глеб Грачев расторг контракт с российским СКА-Хабаровском "по семейным причинам", информирует клуб.

Последнее время почти все уходы украинцев из российского спорта тамошние чиновники связывают с "семейными причинами" - такая вот свобода слова.

24-летний Грачев - уроженец Попасной; в футбол начал играть в каменской "Стали". В Хабаровске он бегал с 2020 года и в текущем сезоне забил 1 гол в 15 матчах российской ФНЛ.

Ранее российский чемпионат покинули также Ракицкий, Воронин, Годзюр, Полярус, волейболист Ярещенко и еще много украинцев.

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В статье: война с Россией Глеб Грачов СКА (Хабаровск)
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Источник:
СКА-Хабаровск

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