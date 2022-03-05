Артем Фаворов забил в Венгрии и растрогался

Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил сегодня в матче против "Уйпешта", который завершился со счетом 1:2. Хавбек забил прямым ударом со штрафного. После гола Артем растрогался и упал на колени, празднуя забитый мяч.

Для Фаворова это уже третий гол в этом сезоне. За "Академию Пушкаша" украинец выступает с января 2020 года. В прошлом сезоне Артем играл за "Залаегерсег", за который забив 8 голов и отдал 3 ассиста.

В Украине Фаворов играл за "Оболонь-Бровар", "Зирку Кропивницкий" и черниговскую "Десну". Он является воспитанником киевского "Динамо".