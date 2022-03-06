Коваленко: Херсонцы, спасибо, вы показали русским оккупантам, что им здесь не рады
Виктор продолжает поддерживать борьбу Украины против орков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футболист итальянской "
"Херсонцы, спасибо, вы показали настоящий дух, показали русским оккупантам, что им здесь не рады!
Херсон – это Украина
русский корабль иди на **й, – написав Коваленко.
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Напомним, что русские орки оккупировали Херсон и отрезали местный народ от цивилизации. В то время, как горожане выходят на митинги за Украину, с Крыма завозится массовка, которая должна показать, что россию здесь кто-то ждёт.
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