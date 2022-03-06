Коваленко: Херсонцы, спасибо, вы показали русским оккупантам, что им здесь не рады

Украинский футболист итальянской " Специи " Виктор Коваленко поддержал родной Херсон, жители которого продолжают выходить на митинги за Украину.

"Херсонцы, спасибо, вы показали настоящий дух, показали русским оккупантам, что им здесь не рады!

Херсон – это Украина

русский корабль иди на **й, – написав Коваленко.

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Напомним, что русские орки оккупировали Херсон и отрезали местный народ от цивилизации. В то время, как горожане выходят на митинги за Украину, с Крыма завозится массовка, которая должна показать, что россию здесь кто-то ждёт.