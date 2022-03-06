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Коваленко: Херсонцы, спасибо, вы показали русским оккупантам, что им здесь не рады

Наши за границей
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Виктор продолжает поддерживать борьбу Украины против орков

Коваленко: Херсонцы, спасибо, вы показали русским оккупантам, что им здесь не рады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист итальянской "Специи" Виктор Коваленко поддержал родной Херсон, жители которого продолжают выходить на митинги за Украину.

"Херсонцы, спасибо, вы показали настоящий дух, показали русским оккупантам, что им здесь не рады!

Херсон – это Украина

русский корабль иди на **й, – написав Коваленко.

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Напомним, что русские орки оккупировали Херсон и отрезали местный народ от цивилизации. В то время, как горожане выходят на митинги за Украину, с Крыма завозится массовка, которая должна показать, что россию здесь кто-то ждёт.

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В статье: Виктор Коваленко война с Россией Специя
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