Безус забил победный гол в чемпионате Бельгии и призвал закрыть небо над Украиной
Украинец старался донести сверхважный месседж
Фото: kaagent.be
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отличился голом в матче чемпионата Бельгии против "Зюльте Варегем" (2:1).
31-летний украинец появился на поле на 76-й минуте вместо нападающего Йонаса Маледе при счете 1:1. И уже в компенсированное время (90+4) он забил решающий мяч для своей команды.
Футболист праздновал гол с украинским флагом, а впоследствии показал футболку с месседжом закрыть небо над Украиной - "Close the Sky".
Roman BEZUSSSSSSSSSSS wins it at the the VERY END for Gent tonight!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 6, 2022
A celebration with loads of emotion!
Ukraine flag came out at the end too ????????????????
Gent win 2-1 v Zulte Waregem thanks to his 90+2 goal!
In his midweek game he revealed a shirt to say ‘Close the Sky’ too!
???????? pic.twitter.com/iMMcOm1Q98
Команда украинского легионера добыла три важнейших очка и расположилась на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В нынешнем сезоне Роман провел 27 матчей за "Гент" во всех турнирах, забил три мяча и выполнил пять результативных передач.
????????Tonight was for you, Roman Bezus & Ukraine! #COBW #gntzwa #HelpUkraine #morethanfootball pic.twitter.com/gMW8F4b6uF— KAA Gent Foundation ⚽️???????? (@kaagentfdn) March 6, 2022
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