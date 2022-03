Безус забил победный гол в чемпионате Бельгии и призвал закрыть небо над Украиной

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отличился голом в матче чемпионата Бельгии против "Зюльте Варегем" (2:1).

31-летний украинец появился на поле на 76-й минуте вместо нападающего Йонаса Маледе при счете 1:1. И уже в компенсированное время (90+4) он забил решающий мяч для своей команды.

Футболист праздновал гол с украинским флагом, а впоследствии показал футболку с месседжом закрыть небо над Украиной - "Close the Sky".

Roman BEZUSSSSSSSSSSS wins it at the the VERY END for Gent tonight!



A celebration with loads of emotion!



Ukraine flag came out at the end too ????????????????



Gent win 2-1 v Zulte Waregem thanks to his 90+2 goal!



In his midweek game he revealed a shirt to say ‘Close the Sky’ too!



???????? pic.twitter.com/iMMcOm1Q98