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Безус забил победный гол в чемпионате Бельгии и призвал закрыть небо над Украиной

Наши за границей
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Украинец старался донести сверхважный месседж

Безус забил победный гол в чемпионате Бельгии и призвал закрыть небо над Украиной

Фото: kaagent.be

Новина українською

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отличился голом в матче чемпионата Бельгии против "Зюльте Варегем" (2:1).

31-летний украинец появился на поле на 76-й минуте вместо нападающего Йонаса Маледе при счете 1:1. И уже в компенсированное время (90+4) он забил решающий мяч для своей команды.

Футболист праздновал гол с украинским флагом, а впоследствии показал футболку с месседжом закрыть небо над Украиной - "Close the Sky".

Команда украинского легионера добыла три важнейших очка и расположилась на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В нынешнем сезоне Роман провел 27 матчей за "Гент" во всех турнирах, забил три мяча и выполнил пять результативных передач.

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В статье: Роман Безус Зюлте-Варегем Гент
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