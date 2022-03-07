Фаворов: Как узнал о нападении рф на Украину, долго не мог выйти из шокового состояния

Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов рассказал о своих переживаниях из-за войны в родной стране.

– Артем, ваша реакция на гол в ворота "Уйпешта" набрала немалую огласку.

– Даже сложно объяснить свои эмоции. На самом деле мне очень трудно об этом говорить. В моей стране такое происходит, я не могу спокойно смотреть на эти вещи. Откровенно говоря, не до футбола сейчас.

– В команде вам предлагали взять паузу в тренировочном процессе?

– Так, еще неделю назад тренер подошел ко мне и сказал: "Если тебе тяжело работать сейчас, то мы все понимаем". Вообще я искренне благодарен клубу за поддержку и понимание. Однако для себя я решил, что должен играть. Так будет лучше. Возможно, кому-то подарю хорошее настроение да и стараюсь поддерживать боевых дух таким образом.

– За "Академию Пушкаша" выступают футболисты из разных стран: от Бразилии до Нидерландов. Как коллектив отреагировал на события в Украине?

– Ребята сильно меня поддерживают. Как только узнали о нашей беде, сразу начали успокаивать меня. Часто расспрашивают о ситуации в Украине, но я попросил, чтобы мне поменьше вопросов задавали. На самом деле не хочу особо на эту тему разговаривать. Я постоянно переживаю за родных, все время на связи с ними. В конце концов, партнеры все сами видят и знают. Поэтому стараются лишний раз меня не беспокоить.

– Кто именно из ваших родных находится в Украине?

– Фактически все родственники там. И семья моего брата Дениса, и семья моей жены, и мои родители. Также в Украине остались мои друзья. В частности, в Чернигове, который сильно страдает от обстрелов. Ежедневно со всеми на связи, спрашиваю, переживаю. Для меня это мучительная тема.

– Такое трудно было представить даже в самых страшных снах?

– Я до последнего не верил, что полномасштабное вторжение России станет реальностью.

– Как узнали о том, что агрессор нанес серию ударов по Украине 24 февраля?

– Хорошо помню тот момент. Утром мама написала, примерно в 05:30: "Нас бомбят, в городе взрывы". Я мгновенно проснулся и долго не мог выйти из шокового состояния.

– Украина оказывает невероятное сопротивление захватчикам.

– Я очень горжусь своей нацией и по-доброму шокирован тем, как ведут себя украинцы. Мне чрезвычайно приятно. Заметно, что люди объединились, пытаются помочь друг другу. Откровенно говоря, я не ожидал такого. Я верю и знаю, что победа будет за нами. Правда на нашей стороне. Просто хочу пожелать своим землякам, чтобы они продолжали борьбу и не падали духом, — рассказал Фаворов.