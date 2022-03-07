Безус: Из-за эмоций после гола забыл показать футболку в поддержку Украины

Полузащитник "Гента" Роман Безус прокомментировал свой гол в ворота "Зюлте-Варегема (2:1) в Лиге Жупиле. Он отметил, что у него было послание в поддержку Украины под футболкой, но забыл про него из-за эмоций.

"Я кое-что подготовил на случай, если забью гол, в том числе послание под футболкой. Но у меня было так много эмоций после забитого гола, что я забыл его показать. Даже сейчас мне трудно выразить то, что я чувствую.

Но я очень благодарен всем, кто нас поддерживает и помогает. Для них это что-то маленькое, а для нас это много значит. Я получил браслет от ребенка в поддержку. Также я получил несколько картин. Поддержку, которую мы получаем со всего мира, мы очень ценим.

Фонд "Гента" организовал сбор средств в помощь Украине. В центре города висит большой украинский флаг. Мер пожертвовал лекарства. Я очень благодарен за это.

Я проверяю новости на своем мобильном каждую минуту. Я постоянно думаю об этом, потому играть в футбол непросто. Благодарю всех в клубе, что учли это. Я также имею от них большую поддержку. Но все это очень тяжело", - подытожил Безус.