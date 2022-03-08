Гол Малиновского в ворота Ювентуса признан лучшим мячом месяца в Серии А
Руслан забил невероятно красивый гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского признан лучшим голом в Серии А в феврале. Болельщикам понравился пушечный удар украинца в ворота "Ювентуса" в матче 25-го тура.
Фройлер откатил мяч под удар Руслану, а тот с 25 метров своей фирменной левой зарядил прямо в девятку ворот туринцев. Игра завершилась вничью -1:1.
Всего в текущем сезоне Малиновский сыграл в 30 матчах за "Аталанту" во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 2 результативные передачи.
???? And the February #GOTM goes to... @malinovskyi18 ! ????— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 7, 2022
✨ Presented by @cryptocom ✨ #SerieA???? #WeAreCalcio @Atalanta_BC pic.twitter.com/IxrjviPazm
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