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Гол Малиновского в ворота Ювентуса признан лучшим мячом месяца в Серии А

Наши за границей
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Руслан забил невероятно красивый гол

Гол Малиновского в ворота Ювентуса признан лучшим мячом месяца в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского признан лучшим голом в Серии А в феврале. Болельщикам понравился пушечный удар украинца в ворота "Ювентуса" в матче 25-го тура.

Фройлер откатил мяч под удар Руслану, а тот с 25 метров своей фирменной левой зарядил прямо в девятку ворот туринцев. Игра завершилась вничью -1:1.

Всего в текущем сезоне Малиновский сыграл в 30 матчах за "Аталанту" во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 2 результативные передачи.

Читайте также"Я не думал, что Руслан сможет забить с такой дистанции". Защитник Юве – о фоле на Малиновском
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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