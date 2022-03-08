Гол Малиновского в ворота Ювентуса признан лучшим мячом месяца в Серии А

Гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского признан лучшим голом в Серии А в феврале. Болельщикам понравился пушечный удар украинца в ворота "Ювентуса" в матче 25-го тура.

Фройлер откатил мяч под удар Руслану, а тот с 25 метров своей фирменной левой зарядил прямо в девятку ворот туринцев. Игра завершилась вничью -1:1.

Всего в текущем сезоне Малиновский сыграл в 30 матчах за "Аталанту" во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 2 результативные передачи.