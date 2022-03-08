Украинский легионер рассказал, как помогает эвакуировать семьи в Польшу

Украинский защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о помощи украинским семьям после российского вторжения на территорию родной страны.

"У меня здесь настоящий конвейер. Ежедневно мы принимаем семьи, всех, кто обращается за помощью, свожу с необходимыми людьми. Коммуникация довольно сложная, ведь многие украинцы не знают иностранного языка. Итак, знакомлю с нужными людьми, перевожу, ищем квартиры. Вот я сейчас еду домой и на мне "висит" еще три семьи, которые направляются от границы до Кракова и его окрестностей. В тылу содействуем, чем можем. Много разных проблем. Очень помогает Игорь Худобяк, звонит с Кипра. Мы находим людей во Львове, везем на границу, с границы забираем в Краков. Я все время на телефоне. Кому можем – помогаем.

Я был очень удивлен тем, как отреагировала Польша. Не только власть, но простые люди. Еще не встречал здесь ни одного человека, который отказался бы помочь. Большинство поляков предоставляют свои комнаты, жилье, пускают в дома, которые пустуют. Вот сейчас заселяю семью из Украины – три женщины, один ребенок и три кота. Им бесплатно предоставляют целый дом – на неограниченный срок.