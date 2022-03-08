Малиновский стал лучшим игроком месяца в Серии А
Индивидуальная награда в коллекцию украинца
Фото: atalanta.it
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим футболистом месяца в итальянской Серии А, сообщает официальный сайт турнира.
28-летний украинец в феврале сыграл за "бергамасков" четыре поединка в рамках чемпионата Италии, в которых отличился одним забитым мячом. Возможно, болельщики таким образом решили поддержать Руслана, который сейчас переживает тяжелые времена из-за войны в родной стране.
Вручение награды состоится в воскресенье, 13 марта, перед матчем Серии А между "Аталантой" и "Дженоа".
Ti presentiamo il #POTM di @EASPORTSFIFA per febbraio.@malinovskyi18 ????@Atalanta_BC @EA_FIFA_Italia #FIFA22 #FUT pic.twitter.com/4IamEbJweo— Lega Serie A (@SerieA) March 8, 2022
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