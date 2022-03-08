Малиновский стал лучшим игроком месяца в Серии А

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим футболистом месяца в итальянской Серии А, сообщает официальный сайт турнира.

28-летний украинец в феврале сыграл за "бергамасков" четыре поединка в рамках чемпионата Италии, в которых отличился одним забитым мячом. Возможно, болельщики таким образом решили поддержать Руслана, который сейчас переживает тяжелые времена из-за войны в родной стране.

Вручение награды состоится в воскресенье, 13 марта, перед матчем Серии А между "Аталантой" и "Дженоа".