Ребров: Как только закончится сезон в ОАЭ, вернусь в Украину и возьму в руки оружие

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о желании вернуться в Украину, чтобы защитить родину от агрессии рф.

"Я общался со СМИ из Польши, Греции, Чехии, а теперь вы из Ирландии. Я хочу, чтобы мир знал, что происходит. Конечно, мы сейчас даже не думаем о футболе, все мысли о защите своей страны. Очень горжусь людьми, воинами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы на стороне правды, но должны бороться за нашу свободу.

У меня в ОАЭ работа, но как только сезон закончится, вернусь домой со своими людьми. Приеду, как только смогу. Я буду биться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир интересуется, как украинцы защитят свой народ. Это потому, что люди выйдут на улицы и будут биться, все едины. Мы знаем, что нам делать.