Ребров: Как только закончится сезон в ОАЭ, вернусь в Украину и возьму в руки оружие
Украинский специалист готов защищать свою родину
Фото: fradi.hu
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о желании вернуться в Украину, чтобы защитить родину от агрессии рф.
"Я общался со СМИ из Польши, Греции, Чехии, а теперь вы из Ирландии. Я хочу, чтобы мир знал, что происходит. Конечно, мы сейчас даже не думаем о футболе, все мысли о защите своей страны. Очень горжусь людьми, воинами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы на стороне правды, но должны бороться за нашу свободу.
У меня в ОАЭ работа, но как только сезон закончится, вернусь домой со своими людьми. Приеду, как только смогу. Я буду биться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир интересуется, как украинцы защитят свой народ. Это потому, что люди выйдут на улицы и будут биться, все едины. Мы знаем, что нам делать.
Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Выиграем. Я не вижу компромисса, потому что его нет с Путиным. Он хочет только отправиться в Киев и показать, что оккупировал нашу страну. Он не заинтересован в компромиссах, мы будем сражаться за свой народ и останемся до конца. Сейчас мы боремся за свою страну, хотим решать свою судьбу, а не чтобы другие люди руководили нашей страной или указывали нам, что делать в будущем", – приводит слова Реброва Independent.ie.
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