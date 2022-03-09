Украинец творит историю в ОАЭ. Ребров вывел Аль-Айн в финал Кубка лиги

Украинский тренер Сергей Ребров сумел вывести "Аль-Айн" в финал Кубка Лиги ОАЭ. В ответном матче 1/2 финала подопечные украинца сыграли дома вничью с "Аль-Джазирой" (0:0). Первый поединок завершился со счетом 1:1. Команда Реброва прошла дальше благодаря голу на выезде.

В финале "Аль-Айн" сыграет против "Шабаб Аль-Ахли", который сумел пройти "Аль-Вахду" (1:0, 3:1). В чемпионате ОАЭ подопечные Реброва занимают первое место, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

Следует заметить, что во время поединка болельщики "Аль-Айна" разместили на трибунах огромный желто-синий флаг с надписью: "К победе". Была ли эта акция из-за войны в Украине пока не сообщается.

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