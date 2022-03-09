Дитятьев: Х**ло? Надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем
Скорее бы это случилось
Фото: instagram.com/dytiatiev
Украинский легионер "Краковии" Алексей Дитятьев считает, что президент россии владимир путин, который развязал войну против Украины, вскоре будет убран своими же людьми.
"Что бы я хотел пожелать х**лу? Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут свои же. То, что он делает, и санкции, которые накладывают на его окружение, на простых россиян.
"За" они или "против" - пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем", - отметил Дитятьев.
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Источник:football24.ua
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