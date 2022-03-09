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  4. Дитятьев: Х**ло? Надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем
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Дитятьев: Х**ло? Надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем

Наши за границей
(1 голосов)

Скорее бы это случилось

Дитятьев: Х**ло? Надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем

Фото: instagram.com/dytiatiev

Новина українською

Украинский легионер "Краковии" Алексей Дитятьев считает, что президент россии владимир путин, который развязал войну против Украины, вскоре будет убран своими же людьми.

"Что бы я хотел пожелать х**лу? Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут свои же. То, что он делает, и санкции, которые накладывают на его окружение, на простых россиян.

"За" они или "против" - пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем", - отметил Дитятьев.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков) война с Россией
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Источник:
football24.ua

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