Ребров: путин может говорить, что хочет, но это наша страна

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров интервью Independent.ie высказался о том, как лжет российская пропаганда насчет Украины.

Я говорю только на русском, но я украинец. Тебе никто никогда не скажет ничего плохого, если ты говоришь в Украине на русском. Я это знаю, я говорил по-русски, когда жил в Украине. Это ложь, которую использует путин. Я понимаю украинский, могу им общаться, но большую часть своей жизни говорю по-русски.

"Российская пропаганда невероятна, они пытаются объяснить нападение тем, что нас спасают. Я знаю, что это не россия, это один человек, пытающийся уничтожить свою соседнюю страну – путин. Но проблема в пропаганде, из-за которой россиянам тяжело изменить свое мнение.

Вот почему я хотел поговорить с вами в Ирландии, люди должны знать, что этот регион всегда был русскоязычным, но все это уважали. И они устроили эту войну из-за людей, которые говорили по-русски, мол, нацисты творили с ними ужасные вещи. Это ложь, полное вранье.

Путин может говорить, что хочет, но это наша страна. Украинцы самостоятельно решают, что делать в своей стране. Мы сами можем решать, на каком языке нам говорить. Я не могу понять, почему путин говорит, что он защищает людей.

Я провожу много времени по телефону, звоню семье каждые несколько часов. Звонят и мне, чтобы узнать новости. Это непросто. Я с первого дня войны объяснил своим игрокам, что они должны мне помочь, что я думаю о людях моей страны. И они поняли. Мы сыграли три матча в военное время, это было нелегко.

Когда я в ОАЭ, я всегда с украинским флагом. Когда выступаю на пресс-конференциях, пытаюсь объяснить людям, что происходит в Украине, показать людям правду. Это обязанность украинцев, находящихся далеко от нашей страны – объяснить людям в других странах, что там происходит на самом деле, поскольку люди здесь не понимают.

Мы переживаем за Киев. Я видел видео, как возле журналиста вспыхнула ракета, когда он вел репортаж. Это Киев, один из крупных городов Европы. Нам нужна помощь, нужно закрыть воздушное пространство. Путин пытается уничтожить всю Украину из воздуха. Это не военная операция, это настоящая война против нашей страны", – рассказал Ребров.