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Пластун устроил экскурсию для беженцев по тренировочному центру Лудогорца

Наши за границей
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Украинцы вынуждены искать убежища в других странах

Пластун устроил экскурсию для беженцев по тренировочному центру Лудогорца

Фото: instagram.com/igor_plastun

Новина українською

Дети из Украины посетили базу "Лудогорец" и встретились с украинским защитником команды Игорем Пластуном перед тренировкой в среду утром.

Сообщается, что 20 мальчиков и девочек вместе с матерями и бабушками были укрыты в Разграде, спасаясь от военных действий в Одессе. Украинцы размещаются в гостинице, а местные бизнесмены предоставляют им все необходимое.

Дети осмотрели тренировочный центр "Лудогорца" и посетили тренировку команды. Экскурсию провел украинец Игорь Пластун. Клуб пригласил двух ребят, которые тренируются в школах одесского "Черноморца" и "Атлетика", поучаствовать в тренировках сверстников в ДЮСШ "Орлов".

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Также болгарский клуб пригласил детей на воскресный матч чемпионата с "Левски".

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград)
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Источник:
ФК Лудогорец

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