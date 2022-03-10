Пластун устроил экскурсию для беженцев по тренировочному центру Лудогорца
Украинцы вынуждены искать убежища в других странах
Фото: instagram.com/igor_plastun
Дети из Украины посетили базу "Лудогорец" и встретились с украинским защитником команды Игорем Пластуном перед тренировкой в среду утром.
Сообщается, что 20 мальчиков и девочек вместе с матерями и бабушками были укрыты в Разграде, спасаясь от военных действий в Одессе. Украинцы размещаются в гостинице, а местные бизнесмены предоставляют им все необходимое.
Дети осмотрели тренировочный центр "Лудогорца" и посетили тренировку команды. Экскурсию провел украинец Игорь Пластун. Клуб пригласил двух ребят, которые тренируются в школах одесского "Черноморца" и "Атлетика", поучаствовать в тренировках сверстников в ДЮСШ "Орлов".
Также болгарский клуб пригласил детей на воскресный матч чемпионата с "Левски".
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