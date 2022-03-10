Руслан Малиновский в старте на матч против Байера
Снова ждем результативных действий
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в старте на матч Лиги Европы против "Байера", сообщает твиттер клуба.
???? I nostri 11 per #AtalantaBayer04!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2022
???? How we line up to face @bayer04fussball!
Presented by @Plus500#UEL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/UzfGayjj7u
Руслан выйдет в нападении вместе с Муриэлем, согласно схеме от livesport.
В этом сезоне Руслан Малиновский вышел в составе "Аталанты" 30 раз, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вслед за Николаевом. На Черниговщине оккупанты ищут способ сдаться в плен
- Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-игрок горняков завершил карьеру
- Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
- Чигринский: Жена со мной, а родители, брат и семья жены уехать отказались
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...