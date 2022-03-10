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Руслан Малиновский в старте на матч против Байера

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Снова ждем результативных действий

Руслан Малиновский в старте на матч против Байера

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в старте на матч Лиги Европы против "Байера", сообщает твиттер клуба.

Руслан выйдет в нападении вместе с Муриэлем, согласно схеме от livesport.

В этом сезоне Руслан Малиновский вышел в составе "Аталанты" 30 раз, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига Европы Байер (Леверкузен)
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