Руслан Малиновский в старте на матч против Байера

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в старте на матч Лиги Европы против "Байера", сообщает твиттер клуба.

Руслан выйдет в нападении вместе с Муриэлем, согласно схеме от livesport.

В этом сезоне Руслан Малиновский вышел в составе "Аталанты" 30 раз, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.