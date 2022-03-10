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Руслан Малиновский оформил 1+1 за две минуты с Байером – Видео

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Его не остановить

Руслан Малиновский оформил 1+1 за две минуты с Байером – Видео

Фото: Getty Images

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Нападающий "Аталанты" Руслан Малиновский оформил 1+1 по системе гол+пас за две минуты в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Байером". На 23 минуте он забил, а на 25 отдал голевую передачу на Муриеля.

В этом сезоне Руслан Малиновский вышел в составе "Аталанты" 30 раз, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Байер (Леверкузен)
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