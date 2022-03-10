Руслан Малиновский оформил 1+1 за две минуты с Байером – Видео
Его не остановить
Фото: Getty Images
Нападающий "Аталанты" Руслан Малиновский оформил 1+1 по системе гол+пас за две минуты в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Байером". На 23 минуте он забил, а на 25 отдал голевую передачу на Муриеля.
#AtalantaBayer04 | 1-1 | 23‘— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2022
⚽ GOOOOOOOOOOL RUSLAAAAAN MALINOVSKYIIIII!!!
???? Pareggio #Atalanta con Malina!!!
???? #Malinovskyi with the equaliser!!!
Powered by @play_eFootball#UEL #GoAtalantaGo ⚫???? pic.twitter.com/syEA2gM5Rd
В этом сезоне Руслан Малиновский вышел в составе "Аталанты" 30 раз, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
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