Руслан Малиновский оформил 1+1 за две минуты с Байером – Видео

Нападающий "Аталанты" Руслан Малиновский оформил 1+1 по системе гол+пас за две минуты в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Байером". На 23 минуте он забил, а на 25 отдал голевую передачу на Муриеля.

