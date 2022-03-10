Малиновский отметился ещё одной голевой в матче против Байера – Видео
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Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился ещё одним голевым действием в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы. Украинец отдал ещё одну голевую передачу на Муриеля, сделав тем самым 1+2 по системе гол+пас.
В этом сезоне Руслан Малиновский вышел в составе "Аталанты" 30 раз, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
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