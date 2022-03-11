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Зинченко попал в символическую команду недели Лиги чемпионов

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Украинец отыграл весь поединок против "Спортинга"

Зинченко попал в символическую команду недели Лиги чемпионов

Фото: mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба организации.

Компанию украинцу составили: Адан ("Спортинг" Л), Ляпорт ("Ман Сити"), Шкриняр, Бастони (оба – "Интер"), Зюле, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски (все - "Бавария"), Бензема ("Реал").

Всего в этом сезоне Зинченко сыграл в 17 матчах "горожан" и выполнил две результативные передачи.

Напомним, 9 марта, "Ман Сити" пробился в четвертьфинал турнира, сыграв нулевую ничью со "Спортингом" (0:0). По сумме двух матчей "горожане" обыграли соперника со счетом 5:0. Украинец провел на поле весь поединок.

Отметим, что в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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