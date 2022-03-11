Зинченко попал в символическую команду недели Лиги чемпионов
Украинец отыграл весь поединок против "Спортинга"
Фото: mancity.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба организации.
Компанию украинцу составили: Адан ("Спортинг" Л), Ляпорт ("Ман Сити"), Шкриняр, Бастони (оба – "Интер"), Зюле, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски (все - "Бавария"), Бензема ("Реал").
Всего в этом сезоне Зинченко сыграл в 17 матчах "горожан" и выполнил две результативные передачи.
Напомним, 9 марта, "Ман Сити" пробился в четвертьфинал турнира, сыграв нулевую ничью со "Спортингом" (0:0). По сумме двух матчей "горожане" обыграли соперника со счетом 5:0. Украинец провел на поле весь поединок.
Отметим, что в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".
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