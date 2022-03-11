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Украинец Игнатенко: Мог бы ли я пойти на фронт? Конечно, я думал об этом

Наши за границей
(2 голосов)

Он старается не следить за новостями

Украинец Игнатенко: Мог бы ли я пойти на фронт? Конечно, я думал об этом

Фото: ФК Бордо

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко, на правах аренды выступающий за "Бордо", сообщил, что его семья прибыла во Францию из Украины, в которой оккупанты продолжают разрушать города и убивать ни в чем неповинных людей.

"Чувствую себя очень хорошо. Признаю, что последние несколько дней перед приездом моей семьи были не очень легкими. Я благодарю клуб и президента Жерара Лопеса, которые сделали все для того, чтобы моя семья приехала из Украины, и теперь они со мной.

Я все еще беспокоюсь о своих отце и бабушке, которые остались в Украине, но не слежу за новостями, чтобы сосредоточиться на футболе.

Мог бы ли я пойти на фронт? Конечно, я думал об этом. Если бы я мог помочь своей стране, я бы сделал это.

У меня не было мысли разорвать договор аренды с "Бордо", чтобы вернуться к семье в Украину. Я просто хочу продолжать играть. Я действительно не хочу говорить о войне, единственное, что я могу сделать, это молиться за тех, кто остался в Украине", - сказал Игнатенко.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко война с Россией
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Источник:
RMC Sport

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