Малиновский включен в символическую сборную недели Лиги Европы
Поединок против "Байера" стал одним из лучших в карьере украинца
Фото: atalanta.it
Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы. Команда была составлена на основе оценок, которые футболисты получили за свою игру в еврокубковых матчах.
Впрочем, место нашлось и для украинского полузащитника Руслана Малиновского. За матч против "Байера" (3:2) он получил оценку в 8.5 балла. На счету украинца две голевые передачи и гол.
К слову, свои результативные действия футболист посвятил жертвам войны в Украине.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 15:41
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