Малиновский включен в символическую сборную недели Лиги Европы

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы. Команда была составлена на основе оценок, которые футболисты получили за свою игру в еврокубковых матчах.

Впрочем, место нашлось и для украинского полузащитника Руслана Малиновского. За матч против "Байера" (3:2) он получил оценку в 8.5 балла. На счету украинца две голевые передачи и гол.

К слову, свои результативные действия футболист посвятил жертвам войны в Украине.