Яремчук впервые за шесть матчей не вошел в заявку Бенфики на поединок

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома не смогла обыграть одного из претендентов на зону вылета "Визелу". Украинский форвард Роман Яремчук даже не был включен в заявку на эту игру.

Перед матчем главный тренер "орлов" Нельсон Веррисиму заявил, что у нападающего симптомы гриппа, однако наставник рассчитывал на украинца. Правда, Яремчук так и не смог подойти к игре в должном тонусе.

Отметим, что Роман принял участие в пяти предыдущих встречах команды подряд, забив один гол.

В итоге "Бенфика" сыграла со счетом 1:1, с седьмой минуты находясь на поле в меньшинстве из-за удаления Таарабта. Единственный гол лиссабонцев в матче забил 20-летний нападающий Араужу через минуту после выхода на замену. Это его первый мяч в четвёртом поединке за первую команду.

На данный момент "орлы" расположились на третьем месте в турнирной таблице, уступая второму "Спортингу" тремя очками и опережая четвертую "Брагу" на 12 зачетных пунктов. У обеих этих команд есть еще по матчу в запасе.