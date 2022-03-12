Яремчук впервые за шесть матчей не вошел в заявку Бенфики на поединок
Роман в лазарете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома не смогла обыграть одного из претендентов на зону вылета "Визелу". Украинский форвард Роман Яремчук даже не был включен в заявку на эту игру.
Перед матчем главный тренер "орлов" Нельсон Веррисиму заявил, что у нападающего симптомы гриппа, однако наставник рассчитывал на украинца. Правда, Яремчук так и не смог подойти к игре в должном тонусе.
Отметим, что Роман принял участие в пяти предыдущих встречах команды подряд, забив один гол.
В итоге "Бенфика" сыграла со счетом 1:1, с седьмой минуты находясь на поле в меньшинстве из-за удаления Таарабта. Единственный гол лиссабонцев в матче забил 20-летний нападающий Араужу через минуту после выхода на замену. Это его первый мяч в четвёртом поединке за первую команду.
На данный момент "орлы" расположились на третьем месте в турнирной таблице, уступая второму "Спортингу" тремя очками и опережая четвертую "Брагу" на 12 зачетных пунктов. У обеих этих команд есть еще по матчу в запасе.
Популярное сейчас
- Утренняя серия ударов: Взрывы в Кропивницком и Василькове, в Днепре сработало ПВО
- Под Киевом уничтожен вражеский пункт управления
- Президент США заговорил о Третьей мировой войне
- Гол Малиновского в ворота Ювентуса признан лучшим мячом месяца в Серии А
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО