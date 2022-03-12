Коваленко шестой матч подряд не выйдет в старте Специи

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Специя" примет "Кальяри". Наставник хозяев Тьягу Мотта снова не включил в стартовую одиннадцатку украинца Виктора Коваленко.

В последний раз полузащитник выходил на поле в стартовом составе 23 января. С тех пор он пропустил один матч, три просидел на скамье для запасных, а также сыграл 15 минут против "Ювентуса" 6 марта.

Отметим, что за эти пять поединков "Специя" заработала всего одно очко. Причем, на данный момент идет четырехматчевая проигрышная серия команды.

"Специя" и "Кальяри" стартуют в 16:00.