Коваленко шестой матч подряд не выйдет в старте Специи
Виктор, как и команда, в не лучшем психологическом состоянии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Специя" примет "Кальяри". Наставник хозяев Тьягу Мотта снова не включил в стартовую одиннадцатку украинца Виктора Коваленко.
В последний раз полузащитник выходил на поле в стартовом составе 23 января. С тех пор он пропустил один матч, три просидел на скамье для запасных, а также сыграл 15 минут против "Ювентуса" 6 марта.
Отметим, что за эти пять поединков "Специя" заработала всего одно очко. Причем, на данный момент идет четырехматчевая проигрышная серия команды.
"Специя" и "Кальяри" стартуют в 16:00.
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