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Виктор Коваленко сделал ассист в матче Серии А

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Уже четвертый в этом сезоне

Виктор Коваленко сделал ассист в матче Серии А

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сделал ассист на Рея Маная в матче Серии А против "Кальяри".

Это уже 4 голевой пас для арендованного у "Аталанты" украинца в этом сезоне, и 5 результативное действие по системе гол+пас.

Виктор Коваленко перешел в "Специю" летом на правах аренды из "Аталанты" до конца этого сезона. К клубу из Бергамо он присоединился в феврале 2021 года из донецкого "Шахтера" за 600 тысяч евро.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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