Виктор Коваленко сделал ассист в матче Серии А

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сделал ассист на Рея Маная в матче Серии А против "Кальяри".

Это уже 4 голевой пас для арендованного у "Аталанты" украинца в этом сезоне, и 5 результативное действие по системе гол+пас.

Виктор Коваленко перешел в "Специю" летом на правах аренды из "Аталанты" до конца этого сезона. К клубу из Бергамо он присоединился в феврале 2021 года из донецкого "Шахтера" за 600 тысяч евро.