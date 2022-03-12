Виктор Коваленко сделал ассист в матче Серии А
Уже четвертый в этом сезоне
Фото: Transfermarkt
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сделал ассист на Рея Маная в матче Серии А против "Кальяри".
Это уже 4 голевой пас для арендованного у "Аталанты" украинца в этом сезоне, и 5 результативное действие по системе гол+пас.
Виктор Коваленко перешел в "Специю" летом на правах аренды из "Аталанты" до конца этого сезона. К клубу из Бергамо он присоединился в феврале 2021 года из донецкого "Шахтера" за 600 тысяч евро.
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